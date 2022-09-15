Google’a 4 milyar euro para cezasını onadı

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, teknoloji firması Google’ın Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği yönündeki AB Komisyonu kararını, para cezasında bir miktar indirime giderek onadı.

Merkezi Lüksemburg’da bulunan AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google’ın AB Komisyonu’nun verdiği 4 milyar 340 milyon euroluk para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı. Kararda, “AB Genel Mahkemesi, Google’ın arama motorunun hakim durumunu sağlamlaştırmak için Android mobil cihaz üreticilerine ve mobil ağ operatörlerine yasa dışı kısıtlamalar getirdiği yönündeki Komisyon kararını büyük ölçüde onaylamaktadır.” ifadesi kullanıldı. Mahkeme, Komisyonun Google’a kesmiş olduğu 4 milyar 340 milyon euroluk para cezasını ise bir miktar düşürülmesine hükmetti. AA

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