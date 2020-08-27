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28 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Gösteri yasağı demokrasinin yenilgisi

27 Ağustos 2020, Perşembe 19:00
Alman basınında Berlin’de hafta sonunda korona tedbirlerine karşı düzenlenecek etkinliklerin ve gösterilerin yasaklanması demokrasinin yenilgisi olarak nitelendirildi.

Almanya’da koronavirüs vaka sayısındaki artış üzerine, Berlin eyaleti korona tedbirlerine karşı hafta sonunda düzenlenmesi planlanan geniş katılımlı gösterileri yasakladı. DW Türkçe’nin haberine göre, aşırı sağcı gruplar ile komplo teorilerine inanan gruplar tarafından düzenlenen gösterileri organize edenler, gösteriye izin verilmesi için mahkemeye başvuracaklarını bildirdi. Frankfurter Rundschau gazetesindeki yorumda, “Neonazilerin çağrısını yaptığı korona gösterilerinin gerçekleşmeyecek olması iyi bir haber. İyi olmayan haber ise bu gösterilerin yasaklanmış olması. Haklı gerekçeler olsa bile, özgürlüğü sadece kendisi için bir hak değil hukuk devletinin temel bir taşı olarak gören hiç kimse gösteri yasağından memnun olmaz. Bu yasak hukuki açıdan da destek görecek mi, bilinmiyor. Ama bundan bağımsız olarak şimdiden demokrasinin bir yenilgisi söz konusu. Nazilerin nefret çığlıkları, getirilen kuralların anlamına ilişkin her tartışmayı bastırdı.”

YASAĞA ELEŞTİRİ

Badische Zeitung’da da Berlin eyaletinin aldığı yasak kararı eleştirirken, “Mahkemelerin Berlin’in getirdiği gösteri yasağını kaldırması umut edilebilir, ama hasar çoktan oluştu bile. Evet, korona tedbirlerine karşı planlanan gösterilerde yine hijyen kuralları hiçe sayılacaktı. Ve evet, pandemi döneminde bazıları sorumsuzca davranınca, herkes için risk artıyor. Ve bu ülkenin korona diktatörlüğü yönünde ilerlediğini düşünen herkese doğrudan şunu gösteriyor: Gördünüz mü, bizi susturmak istiyorlar! Bu yasak esasen gereksiz ve siyasi açıdan yıkıcı bir mesaj oldu. Anlamsız tezler ve korona efsaneleri zaten yasaklanamaz. Sadece sabırla doğrusu anlatılabilir.” Landshuter Zeitung’daki yorumda da, “Berlin İçişleri Senatörlüğünün talimatı ile Almanya’da hoşa gitmeyen fikirlerin baskı altına alındığını düşünenler, kendilerini haklı çıkmış hissedecek. En büyük saçmalığın propagandası yapılsa bile gösterilere izin vermek, ama kuralların ihlal edilmesi halinde gösteriye son verileceğini açıkça söylemek çok daha iyi olurdu.” deniliyor. 

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