Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madenciliğe ait Çöpler Altın Madeni’nde dokuz işçinin göçük altında kaldığı faciaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu sekiz şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi’ne götürüldü. 13 Şubat’ta Çöpler Altın Madeni’nde yığın liç maden alanının çökmesinin ardından toprak altında kalan dokuz işçiye ise halen ulaşılamadı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları, yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini tespit etmeye çalışıyor. AA

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