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19 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Gözler Japonya'daki G7 Zirvesi'nde

19 Mayıs 2023, Cuma 18:01
Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi 2023 başladı.

Japonya'da gözler, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima'da 3 gün sürecek G7 Zirvesi'ne çevrildi.

 

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

21 Mayıs'a dek sürecek zirveye G7 ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam davetli.

Ev sahibi Japon Başbakan ile eşi Kişida Yuko, misafir devlet ve hükümet başkanlarını, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi önünde karşıladı.

Japon emniyet güçleri, G7 Liderler Zirvesi için Hiroşima'da teyakkuzda Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan/AA

1945'te atılan atom bombası dönemine ait 100 bini aşkın eser ve kalıntıların sergilendiği müze, G7 liderlerinin toplu şekilde ilk ziyaretine sahne oldu.

Kişida çiftinin eşliğinde, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden dahil konuk liderler ve eşleri tarihi müze ile yerleşkeyi gezdi.

Ziyaret sonrası liderler, yerleşkede, atom bombası kurbanları için inşa edilen anıt mezara yürüdü ve çiçek çelenkleri koydu.

Japon emniyet güçleri teyakkuzda

G7 Zirvesi 2023 için emniyet güçleri de teyakkuza geçti.

Eski Başbakan Abe Şinzo'nun 2022'de uğradığı suikastta hayatını kaybetmesi ve nisandaki seçim gezisinde Kişida'nın yakınlarına patlayıcı madde atılması, güvenlik endişelerini artırdı.

Zirvenin düzenleneceği bölgede, G7 ve küreselleşme karşıtı gösteriler planlanıyor. Hiroşima genelinde teyakkuza geçen Japon emniyeti, muhtemel olaylara karşı hazırlıklarını tamamladı.

G7’nin güvenliği için 24 bine yakın emniyet personeli görev yapıyor. Ülkenin farklı bölgelerinden zirve güvenliği için kente konuşlandırılan polis ekipleri, Hiroşima'nın ana caddelerinde devriye geziyor.

G7 liderleri Ukrayna'ya destekte tereddüt etmeyecek

Öte yandan G7 liderleri Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'daki durumun ele alındığı özel oturum sonrası bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre G7 liderleri, Ukrayna'ya destek verilmesinde tereddüt edilmeyeceğini ve Rusya'nın saldırganlığının başarısız kılınması için yeni adımlar atılacağını taahhüt etti.

Liderler, "Rus birlikleri ve askeri teçhizatı tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmeden, adil bir barışın gerçekleştirilemeyeceğinin altını çiziyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya, ihtiyaçlarına göre uyarlanmış güvenlik yardımını sürdürme sözü veren liderler, Rusya'nın ekonomik erişimine yönelik "daha fazla kısıtlama" uygulanacağını belirtti.

Açıklamada "Rusya'nın, savaş alanında kullandıkları dahil saldırganlığı için kritik tüm ihracat kalemlerinin tüm yetki alanlarımızda kısıtlanmasını sağlamak için eylemlerimizi genişleteceğiz." denildi.

Liderler, üçüncü taraflara, Rusya'nın saldırganlığına maddi destek sağlamayı derhal durdurmalarını, aksi takdirde ağır bedellerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik, "Rusya'nın yol açtığı hasarı ödemesi gerektiğini" kaydeden liderler, kendi yetki alanlarındaki Rus egemen varlıklarının hareketsiz bırakılacağını teyit etti.

AA

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