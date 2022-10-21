İngiltere tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı Liz Truss’ın istifası bugünkü gazetelerin manşetindeydi.

İngiltere'de 1 yıllık süreçteki 3. başbakan hazırlığı

44 gün önce Başbakan olan Liz Truss istifa etti Guardian “Acı son” başlığını tercih ettiği birinci sayfasında, Truss’ın selefi Boris Johnson’ın tekrar başbakan olmaya çalışabileceğini yazdı. Gazete ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin milletvekillerinin aralarında yeni başbakan seçip durduğu bu kaotik dönemi sonlandırmak için erken seçime gidilmesi çağrısını da aktardı. Guardian’a göre başbakanlığa aday olabilecek diğer isimler ise eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Muhafazakar Parti’nin Meclis Grup Başkanı Penny Mordaunt. Gazetenin Avrupa Muhabiri Jon Henley, Avrupa basınında “İngiltere’deki siyasi çılgınlığın nedeni olarak” Brexit’in gösterildiğini belirtti. BBC’nin haberine göre, Financial Times gazetesi Truss’ın “yıkım getiren ekonomi politikaları ve anketlerde Muhafazakar Parti’nin oy oranındaki büyük düşüşle hatırlanacağını” yazdı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 92

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.