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9 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

09 Kasım 2024, Cumartesi 16:55
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Bayrak Meydanı'nda dalgalanan bayrak, göndere çekilen "en büyük bayrak" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Bayrak Meydanı'nda yapılan tadilatın ardından dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından göndere çekilen Azerbaycan bayrağı, ölçü bakımından en büyük bayrak olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedildi.

Eni 36, uzunluğu 72 metre olan, 500 kilogramdan fazla ağırlığa sahip bayrak, 6 terzi tarafından 2 haftada hazırlandı.

Hazar Denizi kıyısında, 191 metrelik direkte dalgalanan bayrak, Bakü'nün birçok bölgesinden görülüyor.

AA

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