Güney Afrika'da karantina kuralları hafifliyor

Güney Afrika hükümeti, toplumda artan bağışıklık oranları dolayısıyla Kovid-19'a yakalanan kişilere yönelik karantina kurallarını gevşetme kararı aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve semptom göstermeyen kişilere yönelik karantina zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi. Yeni düzenleme kapsamında semptom gösteren Kovid-19 taşıyıcılarının karantina süresinin 10 günden 7 güne indirildiği aktarıldı. Hükümetin tüm okullarda tam zamanlı eğitime geçişin yeniden başlatılmasına karar verdiği ifade edildi. Açıklamada, Güney Afrika nüfusunun yüzde 60 ila 80'i aşan Kovid-19 bağışıklık oranlarının bu kararların alınmasında etkili olduğu bilgisi paylaşıldı. Yeni karantina kurallarının bugünden itibaren uygulamaya girdiği belirtildi. Güney Afrika'da bugüne kadar 3 milyon 605 bin 222 kişi Kovid-19'a yakalandı, ölenlerin sayısı ise 95 bini geçti. AA

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