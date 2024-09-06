Güney Afrika'da "şistozomiyaz" salgını alarmı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Limpopo eyaletinde "şistozomiyaz" salgını görüldüğü bildirildi.

Limpopo eyalet hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Tzaneen kasabasındaki Malwandla İlkokulunda 142 öğrencide idrar yolu ve bağırsakları etkileyen şistozomiyaz hastalığı görüldü. Öğrenciler çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Eyalet hükümetinin sağlık departmanı, bölgedeki su kaynaklarını test etmek için çalışma başlattı. Şistozomiyaz Şistozoma bakterisinin neden olduğu bu hastalık özellikle idrar yolu ve bağırsakları etkiliyor. Hastalık, çocukların büyümesini yavaşlatıp çeşitli öğrenme güçlüklerine yol açmasının yanı sıra tedavi edilmemesi durumunda çeşitli bağırsak, böbrek, karaciğer ve idrar yolu hastalıklarına açıyor. Genellikle kirli su kaynaklarından bulaşan şistozomiyaz hastalığı çoğunlukla Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde görülüyor. AA

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