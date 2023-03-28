Güney Afrika’da su kıtlığı yaşanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin birçok bölgesinde, iklim değişikliğinin etkisi, yönetimsel sorunlar ve eskiyen altyapı nedeniyle su kıtlığı yaşandığı bildirildi.

Su ve Hıfzıssıhha Bakanı Senzo Mchunu, yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan su kıtlığından duydukları endişeyi dile getirerek, özellikle ülkenin en büyük eyaleti Gauteng’de durumun daha da kritik olduğunu ifade etti. Mchunu, Gauteng eyaletinde günlük su arzının talebi karşılamadığını belirterek, “Gauteng’de su talebini karşılama noktasında günlük 300 milyon litre eksiğimiz var” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 118

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.