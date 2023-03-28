Güney Afrika’da su kıtlığı yaşanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin birçok bölgesinde, iklim değişikliğinin etkisi, yönetimsel sorunlar ve eskiyen altyapı nedeniyle su kıtlığı yaşandığı bildirildi.
Su ve Hıfzıssıhha Bakanı Senzo Mchunu, yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan su kıtlığından duydukları endişeyi dile getirerek, özellikle ülkenin en büyük eyaleti Gauteng’de durumun daha da kritik olduğunu ifade etti. Mchunu, Gauteng eyaletinde günlük su arzının talebi karşılamadığını belirterek, “Gauteng’de su talebini karşılama noktasında günlük 300 milyon litre eksiğimiz var” ifadelerini kullandı.
AA