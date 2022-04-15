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15 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Güney Afrika'da ülke tarihinin en büyük sel afetinde ölü sayısı 341'e yükseldi

15 Nisan 2022, Cuma 16:11
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel afetinde ölenlerin sayısının 341'e yükseldiği bildirildi.

Hafta başından beri ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekareye 300 milimetreyi aşan yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

KwaZulu-Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala, sel felaketinde şimdiye kadar 341 kişinin öldüğünü açıkladı.

Zikalala, 40 binden fazla kişinin selden etkilendiğini, 248 okul binasının hasar gördüğünü kaydetti.

Sel felaketinde kaybolan kişilerin sayısını hala belirlemeye çalıştıklarını belirten Zikalala, afetin ülke tarihinde görünen en büyük sel afet olduğuna dikkati çekti.

Durban (eThekweni) Belediyesinden yapılan açıklamada, selin faturasının şimdiden 753 milyon randı (753 milyon TL) bulduğu duyurulmuştu.

AA

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