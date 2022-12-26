Güney Afrika'daki patlamada ölü sayısı 15'e çıktı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde cumartesi bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, kazada yaralanan 5 kişinin daha öldüğünü ve ölü sayısının 15'e çıktığını söyledi.
Phaahla, ölenlerden 3'ünün, patlamanın şiddetiyle hasar oluşan yakındaki bir hastanenin çalışanları olduğunu aktardı.
Karayolları Müdürlüğü Sözcüsü Simon Zwane, patlamanın 5 kilometre mesafede hissedildiğini belirtti.
Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patlamıştı.
AA