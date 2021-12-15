Güney Afrika’dan Filistin’e destek

Güney Afrika hükümeti, Orta Doğu’da kalıcı bir barışın tesis edilmesi için İsrail’e, Filistin topraklarındaki işgaline son verme çağrısında bulundu.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, yıl sonu münasebetiyle basına yaptığı açıklamada, “Orta Doğu’da kalıcı barışı sağlamanın tek yolu, İsrail’in Filistin topraklarını işgalini ve devam eden Gazze ablukasını sona erdirmek için kapsamlı ve şartsız müzakere edilmiş bir anlaşmaya varmaktır.” dedi. Bakan Pandor, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı şiddetin, Afrika Birliği’nin bu ülkeye gözlemci statüsü verme kararını “açıklanamaz” hale getirdiğini belirtti. AA

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