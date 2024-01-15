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15 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Güney Afrikalı 50 avukat, İsrail'e desteği nedeniyle ABD ve İngiltere'ye de dava açacak

15 Ocak 2024, Pazartesi 16:37
Güney Afrikalı yaklaşık 50 avukat, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara ortak oldukları gerekçesiyle ABD ve İngiltere hükümetine dava açmaya hazırlanıyor.

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Güney Afrikalı hukukçu Wikus Van Rensburg'un başını çektiği inisiyatif, ABD ve İngiltere'deki hukukçularla işbirliği yaparak suça ortak olanların sivil mahkemelerde yargılanmasını amaçlıyor.

Son birkaç haftadır farklı ülkelere ve Uluslararası Ceza Mahkemesine (UAD) mektuplar yazarak İsrailli suçluların ve destekçilerinin yargılanması talebinde bulunan Rensburg, meslektaşlarının desteğiyle ABD ve İngiltere hükümetine dava açmak için hazırlıklara başladı.

"ABD artık işlediği suçlardan sorumlu tutulmalı." diyen Rensburg, sürecin detaylarını AA muhabirine anlattı.

"UAD'deki dava bize yol gösterecek

Dava açma konusunu çevresindekilere anlattığında büyük destek gördüğünü söyleyen Rensburg, şu değerlendirmede bulundu:

"Zamanla çok sayıda avukat araştırma yapmaya ve bize katılmaya karar verdi. Katılanların birçoğu Müslüman ama ben değilim. Onlar bu davaya yardım etme sorumluluğu hissediyor ancak ben olup bitenin yanlış olduğunu hissediyorum. Orada gördüklerime inanamıyorum."

Hiç kimsenin ABD'yi işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutmadığını ve bu konuya gereken önemi vermediğini kaydeden Rensburg, Irak'ta yaşananların da bunun bir örneği olduğunu söyledi.

Rensburg, Filistin'de yaşananların yasal sürecin işletilmesi için ideal bir senaryo olduğunu düşündüklerini belirterek "ABD suçun işlenmesi için daha fazla para ve daha fazla kaynak harcamakla meşgul. Hiç kimse artık dur, yeter demiyor." dedi.

Güney Afrika'nın UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının kendi davaları için yol gösterici olacağını dile getiren Rensburg, davanın sonucu ve Birleşmiş Milletlerde atılacak adıma göre süreci başlatacaklarını belirtti.

"ABD artık işlediği suçlardan sorumlu tutulmalı"

Yargılamanın Güney Afrika lehine sonuçlanması durumunda ABD'nin sonucu kabul etmese de yaptırımla karşı karşıya kalma ihtimali olduğuna işaret eden Rensburg, bunun Joe Biden yönetimine karşı açılacak bir davayı güçlendireceğini vurguladı.

Rensburg, ABD ve İngiltere'deki hukuk firmalarıyla temasa geçerek hazırlık yaptıklarını belirtti.

Almanya'nın işlediği soykırım suçunun tazminatını bugün bile ödemeyi sürdürdüğünü hatırlatan Rensburg, "ABD artık işlediği suçlardan sorumlu tutulmalı. Sorumluluklarını kabul etmeli." ifadesini kullandı.

Rensburg, 2000'lerde eski ABD Başkanı George Bush'a da benzer davaların açıldığına dikkati çekerek ekip olarak çalışarak yurt dışındaki süreci başarıyla yürütebileceklerine inandıklarını söyledi.

Lahey'deki davada Güney Afrika'nın daha güçlü argümanlar ortaya koyduğunu belirten Rensburg, mahkemenin Güney Afrika lehinde karar vermesi durumunda İsrail'e karşı bir saldırının tekrarlayabileceği argümanıyla korkutulduğunu dile getirdi.

Halihazırda 47 kişiden oluşan hukukçu grubu, geçen hafta ABD ve İngiltere hükümeti liderlerine açık mektup yazarak sorumluluktan kaçamayacaklarını ifade etmişti.

AA

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