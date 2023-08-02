Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 23 kişi öldü

Güney Kore'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ölenlerin sayısı 23'e yükselirken, aşırı sıcaklara ilişkin Seul hükümeti tarafından yapılan uyarının en yüksek olan "ciddi" seviyesinde devam ettiği bildirildi.

Yonhap'ın itfaiye yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkede etkisini gösteren aşırı sıcaklara bağlı ölenlerin sayısı 23'e yükseldi, bu sayı 2022'deki sıcak hava dalgası nedeniyle ölenlerin neredeyse 3 katına denk geliyor. Bu arada Seul hükümetinin sıcak hava dalgası nedeniyle verdiği en yüksek uyarısı olan "ciddi" seviyesi devam ediyor. Ülkede 2019'dan bu yana ilk kez "ciddi" seviyede uyarı verilmişti. Güney Kore'de 29-30 Temmuz'da mevsim normallerinin üzerine çıkarak yaklaşık 35 dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle 17 kişi ölmüş, 73 kişi güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurmuştu. Güney Kore Meteoroloji İdaresinin açıklamasında, sıcak hava dalgasının etkisini sürdüreceği uyarısında bulunmuştu. AA

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