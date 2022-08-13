Güney Kore'de ölü sayısı 14'e yükseldi

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Güney Kore'de bodrum katları daire olarak kullanılamayacak Yonhap ajansının haberinde, hafta başından bu yana süren şiddetli yağış nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere binlerce evin su altında kaldığı belirtildi. Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahı (CDSCH) verilerine göre, 8'i Seul'de, 4'ü Gyeonggi eyaletinde ve 2'si Gangwon eyaletinde olmak üzere 14 kişi öldü. CDSCH, 5 kişiden hala haber alınamadığını belirtti. Sel nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 7 bin 200 kişi tahliye edildi. AA

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