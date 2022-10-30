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30 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Güney Kore'deki izdihamda ölenlerin sayısı 153 oldu

30 Ekim 2022, Pazar 18:40
Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün gece ''Cadılar Bayramı'' kutlamasında çıkan izdihamda ölenlerin sayısı 153'e yükseldi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 153 kişi öldü, 82 kişi yaralandı.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, ölenlerden 22'sinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetti.

İzdihamda 4 Çin, 4 İran ve 3 Rus vatandaşının öldüğü, ölenler arasında ABD, Fransa, Avustralya, Vietnam, Özbekistan, Norveç, Kazakistan, Sri Lanka, Tayland ve Avusturya vatandaşlarının bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, bir yabancı uyruklunun kimlik tespitinin henüz yapılamadığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, ölenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu kaydetti.

Seul şehir yönetimi, olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, eğlence mekanlarının yer aldığı dar sokakta arka taraftakilerin kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti.

Choi, olay yerine 800'den fazla acil durum görevlisi ve 140 civarında acil durum aracının sevk edildiğini dile getirdi.

Facia nedeniyle Avrupa gezisini yarıda kesen Seul Belediyle Başkanı Oh Se-hoon, çok sayıda gencin ölmesini "korkunç" olarak niteleyerek ailelere başsağlığı diledi.

Ayrıca ülkede K-Pop konserlerinin yanı sıra festival ve kutlama gibi etkinlikler iptal edildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, izdihamda ölenler arasında 3 askeri personelin olduğunu, 4 personelin de yaralandığını açıkladı.

Ulusal medyada yer alan bazı haberlere göre izdiham, Itaewon'daki eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle kalabalığın buraya akın etmesi sonucu yaşandı. Öte yandan mekanda uyuşturucu içeren şeker dağıtıldığına ilişkin iddialar da sosyal medyada yayıldı.

Kutlamalara yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor

Seul'ün merkezindeki Itaewon'daki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde izdiham sonrası onlarca kişinin yerlerde cansız yattığı ve acil servis çalışanları ile diğer kişilerin onlara kalp masajı yaptığı görülüyor.

Görüntülerde, üzerleri örtülü şekilde yan yana yatırılan cansız bedenler dikkati çekerken kutlamaya katılanların sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarda izdiham anlarının dehşeti gözler önüne serildi.

Görgü tanıkları, büyük bir kalabalığın aniden 4 metre enindeki sokağa doluştuğunu, arkadakilerin baskısıyla öndekilerin düşerek üst üste yığıldığını anlattı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken polis, ölenlerin kimliklerinin tespiti ve aileleri ile irtibat kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Güney Kore'de 2014 okul gezisindeki lise öğrencilerini taşıyan feribotun batması sonucu 304 gencin ölmesinden bu yana yaşanan en ölümcül facia oldu.

Devlet Başkanı Yoon, "ulusal yas" ilan etti

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, olayın hemen ardından düzenlediği acil durum toplantılarında olay yerine hızlı ilk yardım görevlilerinin sevk edilmesi ve yaralıların tedavi edilmesi talimatını verdi. Yoon, ayrıca olayla ilgili adli soruşturma başlatılmasını istedi.

Televizyonlardan halka seslenen Yoon, "ulusal yas" ilan ederken "Bu trajedi ve felaket asla yaşanmamalıydı." dedi.

ABD Başkanı Biden'dan başsağlığı mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Seul'daki izdiham nedeniyle Güney Kore halkına taziyelerini iletti.

Biden, yaptığı açıklamada, "(Eşim) Jill ve ben Seul'de sevdiklerini yitiren ailelere başsağlığı diliyoruz. Kore halkının yasını paylaşıyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ile Güney Kore'nin ittifakının her zamankinden daha canlı ve hayati, iki halk arasındaki bağların her zamankinden güçlü olduğunu vurgulayan Biden, "ABD, bu trajik zamanda Kore Cumhuriyeti'nin yanındadır." diye konuştu.

AA

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