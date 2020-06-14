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14 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye: Barış anlaşmalarına sadık kal

14 Haziran 2020, Pazar 16:45
Güney Kore, iki ülke arasındaki gerilimin tırmanması üzerine Kuzey Kore'ye "barış anlaşmalarına" sadık kalma çağrısı yaptı.

Kuzey Kore'den Güney Kore’ye askeri harekat tehdidi
Kore Yarımadası'ndaki gelişmelere gölge düşüren açıklama

Ülke basınındaki habere göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, Kuzey Kore'nin askeri harekatta bulunma tehdidi üzerine askeri ve sivil yetkililerle acil güvenlik toplantısı yaptı.

 

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iki ülkenin taraflar arasında varılan anlaşmalara sadık kalması gerektiğini belirtti.

Savunma Bakanlığı ise Kuzey Kore ordusunun yakından takip edildiğini ve askeri seçeneklere hazır olduklarını duyurdu.

İki bakanlıktan yapılan açıklamada da mevcut durumun tehlikeli olduğuna dikkat çekildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, dün, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek, Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.

Broşür krizi

Güney Kore Birleşme Bakanlığı 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Pyongyang yönetimi 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Kararın, Kim Yo Jong ve Seul yönetiminin 2010'da 50 Güney Korelinin ölümüne yol açan iki saldırının arkasındaki isim olduğuna inandığı eski istihbarat birimi başkanı Kim Yong Chol tarafından verildiği kaydedilmişti.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem.

Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Seul yönetimi, gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bu tür eylemleri önlemek için bölgeye polis ekipleri gönderirken, Kuzey Kore'nin bunları tamamen yasaklaması yönündeki çağrılarına aktivistlerin özgürce hareket etme hakkı bulunduğunu vurgulayarak direniyordu.

Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullanarak, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Güney ve Kuzey Kore arasında, irtibat bürosu aracılığıyla her gün yerel saatle biri 09.00 ve diğeri 17.00'de olmak üzere iki telefon görüşmesi gerçekleştiriliyordu.

AA

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