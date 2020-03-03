Güney Kore Devlet Başkanı: Kovid-19'a karşı 'savaş' başlattık

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, haftalık kabine toplantısında, Daegu kenti ve Kuzey Gyeongsang eyaletindeki vakaların hızla artmasından dolayı ülkesinin yeni tip koronavirüse karşı "savaş" başlattığını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, karantina hazırlıklarına ilaveten Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi artırma ve ekonomiyle ilgili önlemler için tüm devlet kurumlarının 24 saat teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Moon, virüsle mücadele çerçevesinde doğrudan veya dolaylı fonlara 25 milyar dolar daha ekleyeceklerini duyurdu. Kovid-19 salgını nedeniyle 28 kişinin öldüğü Güney Kore'de 4 bin 812 vaka tespit edildi. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 90 binden fazla kişiye bulaştı. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. Kovid-19 hangi ülkelerde kaç kişiye bulaştı? İran: 23 milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi İran'da koronavirüs sebebiyle 11 kişi daha öldü İran Kovid-19 sebebiyle 54 bin tutukluyu evlerine gönderdi AA

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