"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Güney Sudan'da 40 bin sivil kabile çatışmalarıyla yerinden oldu

13 Aralık 2022, Salı 17:00
Güney Sudan'ın Yukarı Nil Eyaleti'nde patlak veren kabile çatışmalarında 40 bin kişi yerinden oldu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) aldığı bilgiye göre, Yukarı Nil Eyaleti'nde 17 Kasım ve 9 Aralık'ta silahlı kabile mensupları arasında yaşanan çatışmalar 40 bin sivili yerinden etti.

BM, Güney Sudan Geçici İnsani İşler Koordinatörü Peter Van der Auweraert, yerinden edilenlere kısıtlı imkanlarla yardım ulaştırılmaya çalışıldığını ve gıda, su ve hijyen malzemelerinin yanı sıra psikososyal desteğe de ihtiyaç olduğunu aktardı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), şiddetten kaçanların yüzde 75'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu açıklayarak, binlerce kişinin de Sudan'a geçiş yaptığını bildirdi.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 yılında taraflar barışa imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güney Sudan'da 40 bin sivil kabile çatışmalarıyla yerinden oldu

    Avrupa'ya Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını tamamen kaldırma tavsiyesi

    Ukrayna: Rusya bizi karanlığa gömmek istiyor

    Balkanlar'daki Kosova-Sırbistan gerginliği devam ediyor

    Belçika'da kamu çalışanlarından grev kararı

    HAK-İŞ'ten asgari ücret ve EYT açıklaması

    Kilometresi düşürülmüş araca ilişkin Yargıtay'dan karar: 'Satıcı, bilmese de araçtan sorumlu'

    Beşiktaş Belediyesinde "rüşvet" soruşturması: 16 şüpheli gözaltına alındı

    Bakan Bilgin'den "EYT" açıklaması

    Antalya için bir uyarı daha!

    Çanakkale - Biga'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Yoksulluk cenderesi derinleşti

    İngiltere'de yoğun kar yağışı alarmı!

    Antalya'da bilanço ağır: 100 konut, 920 iş yeri, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm sera hasar gördü

    Meteoroloji'den yağışlar devam edecek açıklaması

    Her yer icra dosyası

    Unutkanlık artık gençlerde de yaygın

    Gerçeklerden korkmayan gazetelerin ilanı kesildi

    189 kişilik iş ilanına 54.301 başvuru

    En Çok Okunanlar

    Rukiye Anar

    Ebû Zer’den (r.h.) bu güne bir bakış
    Ahmet BATTAL

    Böyle mi bitecekti Demirel düşmanlığı!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Halilürrahman diyarından notlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çocuk gelinler, küçük damatlar
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Çocuklar masum ve nâziktir; İncitmekten titrenmelidir!
    Risale-i Nur'dan

    En lüzumlu ve en birinci vazife, imanı kurtarmak
    Cevher İLHAN

    “İstismar”ın istismarı ve suiistimali
    Genel

    Yoksulluk cenderesi derinleşti
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin Beyanat ve Tenvirler’e “Mehdi Meselesinin Sırrı” konmuş?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.