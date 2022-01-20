Gürcistan'dan Türkiye'ye 'destek' teşekkürü

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği güçlü destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Garibaşvili, başkent Tiflis'te Hükümet Binasında Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı kabul ederek Türkiye ile Gürcistan arasındaki mevcut ilişkileri değerlendirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Gürcistan ile Türkiye arasında etkin stratejik iş birliğinin, sürdürülebilir kalkınma ve güvenilir bir ortaklığın açık bir örneği olduğu ve bunun da ülkelere daha fazla ekonomik bağımsızlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik getireceği vurgulandı.

Garibaşvili, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine sağladığı katkılarından dolayı Büyükelçi Yazgan'a teşekkür etti ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği güçlü destek için Türk tarafına teşekkür etti.

Görüşmede, Türk ilaçlarının Gürcistan pazarına açılması, ülkeler arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin gittikçe artırılması gibi konular da ele alındı.

Başbakan Garibaşvili, komşu ülkelerle etkili bölgesel iş birliğinin güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın yolu olduğunu kaydetti.