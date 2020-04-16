"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Gürcistan'dan ülkemize destek

16 Nisan 2020, Perşembe 12:00
Mtatsminda tepesinde bulunan ve yüksekliği 275 metre olan Tiflis Kulesi, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı verdiği mücadelede Gürcistan'ın desteğini göstermek amacıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Tiflis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs ile mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'ni desteklemek için Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Bu mücadelede sizin yanınızdayız. Salgını birlikte yeneceğimize inanıyoruz. Gürcistan bu mesajı Türk halkına gönderiyor." ifadesine yer verildi.

AA

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge

    Vaka sayılarının arttığı Afrika'dan son gelişmeler

    'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil'

    Çiftçiler için Kovid-19 broşürü hazırlandı

    "Şu an 400 Suriyeli doktor gönüllü olarak çalışmak istiyor"

    Haftalardır tekneyle sürüklenen Arakanlı Müslümanlar kurtarıldı

    Yükseköğretim ve sağlıkta şiddet düzenlemeleri kabul edildi

    Dünyada son durum?

    Lice'de ele geçirildi

    Libya'da 10 günlük sokağa çıkma yasağı kararı

    Yasalaşan koronavirüse karşı ekonomik önlemler teklifinde neler var?

    Gazeteler destek bekliyor

    Uysal: Ülkenin kriz yönetimine ihtiyacı var

    Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde deprem

    Tek gündem korona olmasın

    İsrail virüs vak’alarını gizliyor

    YÖK Kanunu’nda geri adım

    Adaletsiz infaz AYM’den döner

    Her bilgiyi tüketmeyin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayrımcılıkla adalet olmaz
    Genel

    Adaletsiz infaz AYM’den döner
    Abdurrahman AYDIN

    Görünmeyen sahipler: Ricâl-i Gayb
    Cevher İLHAN

    “İnfaz yasası”yla hukuku infaz
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hasbunellahu ve ni’mel-vekil” bize yetmiyor mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    YÖK Kanunu’nda geri adım
    Ahmet BATTAL

    Azil ve istifa ve cebir ve irade
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çeşit çeşit Kemalist kisve
    Faruk ÇAKIR

    Tasarruftan başka çare kalmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.