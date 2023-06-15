Guterres, dehşetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olduğuna ilişkin haberleri dehşetle karşıladığı bildirildi.

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Göçmenleri taşıyan tekne Yunanistan açıklarında alabora oldu: 78 kişi öldü

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu olayın kadın, erkek ve çocuklardan oluşan çok sayıda can kaybına yol açtığını belirten Dujarric, “Genel Sekreter göçmenler teknesinin alabora olduğuna dair haberleri dehşetle karşıladı. Kendisi, daha iyi bir hayat arayışında olan herkesin onur ve güvenliğe ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Bu, tüm üye ülkelerin bir araya gelerek düzenli ve güvenli yollar oluşturması ve hayat kurtarmak için kapsamlı eyleme geçmesi gerektiğinin bir örneğini daha teşkil ediyor.” ifadesini kullandı.

Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 79 kişi ölmüştü. “Yunanistan’da yılın en ölümcül göçmen faciası” olarak görülen ve uluslararası sularda meydana gelen olayda, 100’den fazla kişi kurtarılmıştı.