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7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Guterres: İdlib'e yapılan saldırılar alarm verici

07 Mayıs 2019, Salı 11:29
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde yüzlerce ölüme ve yaralanmaya neden olan hava saldırılarının ''alarm verici'' olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Antonio Guterres'in, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde rejim ve destekçileri, muhalif gruplar ve Heyet Tahrir Şam'ın da dahil olduğu artan çatışmaları endişeyle takip ettiği ifade edildi.

5 Mayıs'taki hava saldırılarında 3 hastanenin, 30 Nisan'dan beri ise 9 okulun vurulduğu ve birçok okulun kapandığı belirtilen açıklamada, Guterres'in, Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde yüzlerce ölüme, yaralanmaya ve 150 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden olan hava saldırılarının ''alarm verici'' olduğunu belirttiği kaydedildi.

Tüm tarafların uluslararası insani hukuka saygı duymasını, sivilleri korumasını ve Ramazan ayında gerginliği azaltılmasını isteyen Guterres, Astana garantörleri Rusya, Türkiye ve İran'a ateşkes anlaşmasının uygulanmasını sağlamaları çağrısında bulundu.

Rejim güçleri mutabakata rağmen saldırılarını sürdürüyor

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya'nın ateşkesi güçlendirmek için 17 Eylül 2018'de vardığı mutabakata rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki saldırılarına devam ediyor.

Suriye'de savaşın 8 yılı geride kalırken, rejim, müttefikleri Rusya ve İran'ın yardımıyla ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyeti sağlamış durumda bulunuyor.

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan, ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor.

ABD destekli terör örgütü YPG/PKK Suriye topraklarının yüzde 28'inde işgalini sürdürürken, DEAŞ, yalnızca Humus çölünde yüzde 2'lik alanı kontrol ediyor.

AA

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