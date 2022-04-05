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5 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Guterres: 'İklim'le ilgili verilen boş vaatler utanç dosyası

05 Nisan 2022, Salı 03:12
BM Genel Sekreteri Guterres, mevcut politikalarla küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefinin karşılanamayacağı yönündeki raporun ardından, "verilen boş vaatlerin utanç dosyası olduğunu" söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporu, sera gazı emisyonlarının acil ve keskin şekilde düşürülmemesi durumunda küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırmanın mümkün olmayacağını ortaya koydu.

 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, raporun açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, hükümetlerin mevcut iklim politikalarına, ''boş vaatler insanlığı yaşanamaz bir dünyaya sürükleyen utanç dosyası'' ifadesiyle tepki gösterdi.

İklim felaketine doğru hızla ilerlendiği uyarısı yapan Guterres, bunun ''kurgu ya da abartı'' olmadığını ve iklim krizinin bilimin ortaya koyduğu gibi mevcut enerji politikalarından kaynaklandığını belirtti.

Guterres, ''Bazı hükümet ve iş dünyası liderlerinin sözleri farklı, eylemleri farklı. Kısaca yalan söylüyorlar ve sonuçları felaket olacak.'' uyarısı yaptı.

Atmosfere en fazla sera gazı salan hükümetlerin ve şirketlerin iklim krizini görmezlikten gelmekle kalmayıp, yangına körükle gittiklerini belirten Guterres, ''Gezegenimizi fosil yakıtlara olan tarihi yatırımları ve çıkarları için boğuyorlar.'' ifadesini kullandı.

Mevcut iklim taahhütlerinin ser gazı emisyonlarında yüzde 14 artış anlamına geldiğini belirten Guterres, ''İklim aktivistleri bazen tehlikeli radikaller olarak tasvir ediliyor ama gerçekten tehlikeli radikaller, fosil yakıt üretimini artıran ülkeler.'' değerlendirmesinde bulundu.

Fosil yakıtlara yeni yatırımlar yapmanın ahlaki ve ekonomik bir çılgınlık olduğuna dikkati çeken Guterres, yenilenebilir enerjiye geçişin 3 kat hızlandırılması çağrısı yaptı.

Paris İklim Anlaşması kapsamında, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesi için küresel karbon emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

AA

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