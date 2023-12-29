Guterres: İnsanlık acı çekiyor

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES, 2023’ÜN ŞİDDET VE ACI DOLU GEÇTİĞİNE İŞARET EDEREK, “İNSANLIK ACI ÇEKİYOR.” AÇIKLAMASINDA BULUNDU.

Guterres, yeni yıl için video mesaj yayımladı. İklim değişikliği nedeniyle dünyanın tehlike altında olduğunu ve 2023’ün kayda geçen en sıcak yıl olduğunu anımsatan Guterres, insanların aynı zamanda yoksulluk ve açlık çektiğini belirtti. Antonio Guterres, kimseyi suçlamanın ya da hedef almanın bir faydasının olmadığına dikkati çekerek, “İnsanlık, birlik içinde hareket edince güçlü olur. 2024, güven ve ümidi tekrar inşa etme yılı olmalı.” dedi. AA

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