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23 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Guterres: Rusya’ya soruşturma açılsın

23 Eylül 2022, Cuma 19:12
Güvenlik Konseyi toplantısına katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’da işlenen bir dizi zulüm suçlarından Rusya hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Konsey üyelerini Rusya’daki gözlemlerini aktaran Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı (ICC) Karim Khan, mahkemenin yetki alanına giren suçların işlendiğine inanmak için ellerinde makul gerekçeler olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyi’nin kritik toplantısında yaptığı konuşmada, “Bir devletin topraklarının başka bir devlet tarafından tehdit veya güç kullanımı sonucu ilhakı, BM Sözleşmesi’nin ve uluslararası hukukun ihlalidir” dedi. Guterres, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’in savaşın insan hakları üzerindeki kabul edilemez etkisini belgelediğini belirterek, “Raporlar, sivillere ve savaş esirlerine yönelik zulüm, yargısız infazları cinsel şiddet, işkence ve diğer insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelenin yapıldığı bir dizi zulüm suçlarını tespit edildiğini gösteriyor. Bütün bu iddialar iyice araştırılmalıdır. Hesap verebilirliği sağlamak için failler adil ve bağımsız yargı süreçlerinde hesap vermelidir. Uluslararası işlenen suçların cezasız kalmasına son verilmesi esastır, tüm bunlar da Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde etkin hesap verebilirliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Mahkeme savcısı Ukrayna’nın durumuyla ilgili soruşturma başlattı, mahkemeyle tüm tarafların tam işbirliği şart” diye konuştu.

Haber Merkezi

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UCM Başsavcısı Khan: Gördüğüm tablo rahatsız edici

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan, konsey üyelerine herkesin uluslararası ceza yasalarının hala yürürlükte olduğunu bilmesi gerektiğini belirterek, “Biz burada konuşurken, Ukrayna’da ve dünyanın diğer birçok yerinde, ilgimizi hak eden en savunmasız kişiler, çocuklar, kadınlar ve erkekler ıstırap ve güvensizlik içinde yaşıyor; gerçek anlam ve hesap verebilirlik için yasalara bakılıyor. Mahkememizin ve aynı zamanda hepinizin kararlı bir şekilde yasaların çiğnenip çiğnenmediğini odaklanmasını gerektiriyor. Silahını eline alan, füze atan herkes, ceza yasasının canlı olduğunu, uykuda olmadığını ve hesap verebilirliğin kesinlikle gerekli olduğunu anlamalıdır” dedi. Khan, Ukrayna’da Mayıs ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin şimdiye kadarki en kapsamlı saha konuşlandırmasını gerçekleştirdiklerini söylerken, “Ukrayna’da kalıcı bir saha varlığımız var. Bunu önümüzdeki hafta açıklayabilirim. Ofisimin diğer üyeleri de ülkenin doğusundaki iddialarla ilgili olarak Ukrayna’ya konuşlanacak. Daha koordineli, daha etkili bir ortaklığın bu yeni modelinin ve eylem için daha tutarlı yaklaşımın bu kolektif sorumluluğu daha etkili hale getireceğini umuyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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