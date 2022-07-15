Guterres şok yaşamış

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde 22 sivilin öldürülmesiyle şok yaşadığı ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York’ta BM Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, “Genel Sekreter, 22 sivilin öldüğü ve 100 kişinin de yaralandığına dair raporların alındığı Ukrayna’nın Vinnitsa kentine yapılan füze saldırısı karşısında şok oldu.” dedi. Haq, “BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından saldırının bu sabah Vinnitsa’da gerçekleştiği konusunda bilgilendirildik.” diye konuştu. AA

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