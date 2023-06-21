Guterres'ten İsrail'e dur ikazı

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da 4 binden fazla yeni yerleşim yeri planı endişelere yol açtı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in yeni yerleşim yeri kararına ilişkin “derin endişe ve rahatsızlık duyduğunu” belirtti ve tüm yerleşim yeri faaliyetlerinin acilen durdurulması çağrısında bulundu. Guterres, yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesinin gerginliği ve şiddeti tetiklediğini belirterek, aynı zamanda İsrail’in işgalini derinleştirdiğine ve Filistin halkının doğal kaynaklarını gasbettiğine dikkati çekti. AA

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