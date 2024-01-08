Guterres’ten yeni rapor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) İsrail’in saldırılarına devam ettiği Gazze’ye yönelik aldığı kararla ilgili raporunda, önce “çatışmanın durmasına” ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Filistin, Filistinlilerindir Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze’ye yardımların ulaşımı için acil adım atılması konusunda 22 Aralık’ta aldığı karar sonrası ilk raporunu Güvenlik Konseyine sundu. Genel Sekreter, raporunda, özellikle Gazze’nin kuzeyinde hayatını kaybeden sivillere ve İsrail’in saldırıları sonucu oluşan yıkımın boyutuna dikkati çekerken, “Çatışmanın durmasına ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı. Raporda, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) yoğun nüfuslu bölgelerde geniş alan etkisine sahip patlayıcı silah kullanması sonucu “şu ana kadar Gazze’deki evlerin yüzde 60’ından fazlasının hasar gördüğü ya da yıkıldığı” tahminine yer verildi. BM tesisleri bombalandı Raporda, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze’deki tüm tesislerinin koordinatlarını çatışmanın tüm taraflarıyla paylaşmasına rağmen kuruluşun 125 tesisine yönelik 193 saldırı gerçekleştiği, bu tesislere sığınan 308 Filistinlinin öldüğü ve yaklaşık 1095 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Raporda ayrıca, “İsrail’in Gazze’deki mevcut askeri operasyonlarının başlamasından bu yana Dünya Sağlık Örgütü, sağlık hizmetlerini sekteye uğratan ve yaklaşık 600 kişinin ölümüyle sonuçlanan 94 hastane ve diğer tıbbi tesislerin ve 76 ambulansın etkilendiği 294 saldırı kaydetti.” bilgisi verildi. AA

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