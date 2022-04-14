Guterres: Ukrayna-Rusya Savaşı 1,7 milyar kişiyi etkiliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın 1,7 milyar kişiyi etkilediği ve gıda, enerji ve finans sistemlerinde kesintiler meydana getirdiği uyarısında bulundu.

Guterres, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’daki savaşın sonuçlarının küresel ve sistemik olduğunu söyledi. Savaşın küresel yoksulluk ve açlığı artırdığını ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini tehdit ettiğini belirten Guterres, üçte biri halihazırda yoksulluk çeken 1,7 milyar kişinin savaş nedeniyle gıda, enerji ve finansal sistemde aksaklıklarla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı. Dünyanın en yoksul ve en savunmasız ülkeleri dahil, 36 ülkenin Rusya ve Ukrayna’dan buğday ithal ettiğini söyleyen Guterres, “Savaşın başından beri buğday ve mısır fiyatları oldukça dalgalı ve bu yıl yüzde 30 arttı. Petrol fiyatları son bir yılda yüzde 60’tan fazla, doğal gaz fiyatları yüzde 50 arttı ve gübre fiyatları ikiye katlandı.” dedi. AA

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