Güvenli alanlar 35 kilometrekareye düştü

Gazze’deki Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusunun savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi’ndeki “güvenli sosyal” alanları 230 kilometrekareden 35 kilometrekareye düşürdüğünü, bunun da toplam alanın yalnızca yüzde 9,5’ine denk geldiğini açıkladı.

Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, “Kasım 2023’ün başlarında İsrail’in Gazze Şeridi’ne kara saldırısının başlamasıyla birlikte, işgal, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yüz binlerce sivil halkı, güvenli insani alanlar olduğu iddiasıyla güney bölgelerine kaçmaya zorladı.” ifadelerine yer verildi. İsrail’in hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde sosyal yaşam alanı, tarım arazileri ile ticari, ekonomik ve hizmet tesislerini kapsayan sosyal alanları 230 kilometrekareden 35 kilometrekareye düşürdüğü belirtilen açıklamada, bunun da toplam alanın yalnızca yüzde 9,5’ine denk geldiği vurgulandı. AA

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