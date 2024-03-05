Güvenlik Konseyi artık harekete geçsin

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) harekete geçme zamanı geldi” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Gazze’de acil ateşkese ihtiyaç çağrısına katıldığını bildirdi. Harris’in bu çağrısının, bu yönde bir BMGK kararı önündeki engelin kalkması anlamına gelmesi gerektiğini belirten Borrell, “BMGK’nin harekete geçme zamanı geldi” değerlendirmesini yaptı. ABD Başkan Yardımcısı Harris de, Gazze’de yaşanan büyük acılar dolayısıyla acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söylemişti. ABD medyasında, resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Joe Biden yönetimi ile İsrail’in, rehinelerin salınması da dahil, 6 haftalık ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti. Hamas’tan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili ise Gazze Şeridi’nde ateşkese varılması ve İsrail’in buradaki askerlerini çekmesi için ciddi bir şekilde çalıştığını belirtmişti. AA

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