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Güvenlik Konseyi’ne tepki

13 Aralık 2023, Çarşamba 22:38
Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi tarafından düzenlenen panelde söz alan uzman, profesör, hukuk danışmanı ve avukatlar, Gazze’de soykırıma şahit olunduğunu söyledi.

“Filistin için Hukuk” adlı kuruluşta hukuk danışmanı olarak görev yapan Hannah Bruinsma, İsrail’in on yıllardır şiddet, savaş suçu, insanlığa karşı suç ve şimdi de soykırım işlediğini dile getirdi. Bruinsma, “Gerçekleştirdiğimiz hukuki araştırma ve sahadaki durum, Filistin’de şu anda soykırıma şahit olduğumuzu gösteriyor” diyerek, bu olurken BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes çağrısında bile bulunamadığını anımsattı. Soykırımın acilen sonlandırılması gerektiğine dikkati çeken Bruinsma, normalde soykırım niyetinin kanıtlanmasının zor olduğunu ancak bu durumda İsrailli yetkililerin niyetlerini açık bir şekilde dile getirdiklerini belirtti. Bruinsma, şimdiye kadar emir komuta zincirinde yer alan kişilerin yaklaşık 500 açıklamasını derlediklerini, bunların da soykırım niyetini ortaya koyduğunu kaydetti. 

AA

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