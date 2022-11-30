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30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

H&M'den 1500 çalışanını işten çıkarma kararı

30 Kasım 2022, Çarşamba 16:20
İsveçli perakende giyim şirketi H&M'den yapılan açıklamada, şirketin maliyetleri azaltmak ve verimliliği daha da artırmak için eylülde küresel bir program başlattığı hatırlatıldı.

Söz konusu programın idari ve genel giderlerle ilgili olduğu belirtilen açıklamada, "Ayrıca program, iş gücünün yaklaşık 1500 pozisyon azaltılmasını gerektiriyor." denildi.

Açıklamada, yaklaşık 155 bin kişiyi istihdam eden şirketin söz konusu programının, yılda 2 milyar İsveç kronu (190 milyon dolar) tasarruf sağlayacağı kaydedildi.

H&M Üst Yöneticisi (CEO) Helena Helmersson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu maliyet ve verimlilik programının H&M'i yeniden gözden geçirmeyi içerdiğini belirterek, "Çalışma arkadaşlarımızın bundan etkileneceği gerçeğini çok önemsiyoruz. Meslektaşlarımızın bir sonraki adımları için mümkün olan en iyi çözümü bulmalarını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da tüketiciler artan enflasyonla mücadele ederken, H&M'in, azalan talep nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracağını açıklayarak işten çıkarmalara başlayan ilk büyük Avrupalı ​​perakendeci olması dikkati çekti.

AA

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