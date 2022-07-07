Hacı adayları Arafat'a ulaştı

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan Hacı adaylarının bir kısmı Arafat'a ulaştı.

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adaylarının bir kısmı bugün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti. İlk kafiledeki hacı adaylarını taşıyan araçlar, Arafat'a geldi. Otobüslerle izin verilen bölgelere kadar ulaşımları sağlanan hacı adayları, burada kafile başkanları ve görevlilerince konaklayacakları çadırlara yerleştirildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arafat'a giden hacı adaylarına kolaylıklar diledi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, haccın en önemli rükünlerinden olan Arafat'a giden hacı adaylarına kolaylıklar diledi. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Hac Programı" kapsamında, Mekke'deki Türk hacılarının Arafat'a intikalini başlattıklarını bildirdi. Başkan Erbaş, "Hacı adaylarımızın yüz binlerce mümin yürekle buluşmak üzere gideceği Arafat'a intikalin talimatını verdik. Cenab-ı Hak'tan bütün hacı adaylarımıza ve personelimize kolaylıklar diliyorum. Haccımız mübarek ve mebrur olsun." ifadelerini kullandı. AA

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