Hafız Tıblavî vefat etti

9 yaşında hafız olan Tıblavî 15 yaşına geldiğinde Mısır’ın ünlü karilerinden biri olarak anılmaya başladı.

Mısır’ın ünlü karilerinden hafız Muhammed Mahmud et-Tıblavi, 86 yaşında vefat etti. Kahire merkezli “Kur’ân Hafızları ve Karileri Sendikası” tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tıblavî’nin naaşının Kahire’nin Besatin bölgesindeki aile mezarlığına defnedileceği ve Kovid-19 salgını dolayısıyla taziye çadırı kurulmayacağı belirtildi. El-Ezher Camii gibi Mısır’ın en önemli camilerinde Kur’ân’ı Kerîm okuyan Tıblavî farklı ses tonundan dolayı “yanık sesli kari” olarak biliniyordu. AA

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