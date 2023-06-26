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26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

"Hafta sonu meydana gelen olaylar, Rusya'nın iç meselesidir"

26 Haziran 2023, Pazartesi 13:27
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Wagner krizini "Rusya'nın iç meselesi" olarak değerlendirdi.

Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Litvanya'nın başkenti Vilnius'u ziyaret ederek Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.

Nauseda ile basına açıklama yapan Stoltenberg, Wagner grubunun Rus hükümetine isyanına ilişkin, "Hafta sonu meydana gelen olaylar, Rusya'nın iç meselesidir." dedi.

Vilnius Zirvesi'ne değinen Stoltenberg, 31 müttefik ülke liderinin katılacağı zirve sırasında Rusya ile savaşan Ukrayna'ya uzun vadeli yardım paketine onay vereceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ukrayna ile siyasi bağlarımızı yükselteceğiz. Alınacak kararlar, Ukrayna'yı ittifaka daha da yakınlaştıracak çünkü Ukrayna'nın haklı yeri NATO'dur. Tüm müttefikler, NATO'nun kapılarının açık olduğu, Ukrayna'nın üye olacağı ve üyeliğe sadece NATO ile Ukrayna'nın karar vereceği, Rusya'nın veto hakkı olmadığı konusunda hemfikirdir. Savaş bittiğinde Ukrayna'nın güvenliği konusunda düzenlemeler getirmeliyiz ki tarih tekerrür etmesin."

Stoltenberg, Belarus'taki gelişmeleri yakından izlediklerini, Rusya'nın bu ülkeye nükleer silah yerleştirmesini kınadıklarını, bunun sorumsuzca bir hareket olduğunu söyledi.

"Rusya'nın nükleer silah kullanacağına dair bir belirti görmüyoruz." diyen Stoltenberg, yine de tetikte olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Vilnius Zirvesi'nde NATO'nun güvenliğe ilişkin yeni bölgesel planları konusunda adım atılacağını dile getiren Stoltenberg, bu planlara göre 300 binden fazla askerin yüksek hazırlık seviyesinde olacağını, deniz ve hava unsurlarıyla destekleneceklerini ifade etti.

Stoltenberg, "Ayrıca hava devriyesinden hızlıca hava savunmasına geçiş için hava ve füze savunması konusunda yeni bir dönüşümlü model konusunda anlaştık." diye konuştu.

AA

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