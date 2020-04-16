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16 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Haftalardır tekneyle sürüklenen Arakanlı Müslümanlar kurtarıldı

16 Nisan 2020, Perşembe 11:44
Bangladeş'te, Malezya'ya gitmek isterken tekneleri haftalardır denizde sürüklenen ve büyük bir açlık kriziyle karşı karşıya oldukları görülen 382 Arakanlı Müslüman sığınmacı kurtarıldı.

Bangladeş Sahil Güvenlik görevlisi binbaşı M. Sohel Rana, çoğu kadın ve çocuk 382 Arakanlı Müslüman sığınmacıyı taşıyan balıkçı teknesinin dün gece Cox's Bazar'da Teknaf bölgesi açıklarında tespit edildiğini açıkladı. 

Rana, 2 ay önce Malezya'ya gitmek için yola çıkan Arakanlı Müslümanların, buraya ulaşamadan geri döndükleri ve haftalardır denizde sürüklendiklerini söyledi.

''İnsan kaçakçıları tarafından kandırıldılar''

Cox's Bazar Emniyet Müdürlüğünde görevli başkomiser A.B.M. Mesud Hüseyin de kurtarılanların insan kaçakçıları tarafından kandırıldığını ve teknenin sahibinin Myanmarlı bir Budist olduğunu bildirdi.

Bir istihbarat yetkilisi, kurtarılan sığınmacılardan en az 10'uyla görüştüğünü ve bu kişilerin Cox's Bazar'daki çeşitli kamplardan geldiklerini söylediklerini aktardı.

Yetkili, teknenin en az 7 kez Malezya sahiline yanaşmaya çalıştığını, ancak bu girişimlerinin geri çevrildiğini, yolculuk sırasında bazı mültecilerin öldüğünün öğrenildiğini de kaydetti.

Yerel basın da yolculuk sırasında 28 mültecinin çok zorlu şartlar sebebiyle öldüğünü duyurdu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini ispatlanmıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

AA

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