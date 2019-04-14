'Hafter'e bağlı savaş uçağı düşürüldü'

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçler, Trablus'un güneyinde General Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Libya 10 gündür diken üstünde: Ölü sayısı 121'e yükseldi! Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü "Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonuna ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, UMH güçlerinin Trablus'un güneyinde Vadi er-Rabi bölgesinde General Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdüğü belirtildi. Açıklamada, pilotun durumuna ilişkin bilgi verilmezken, Hafter güçleri tarafından da konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya'da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121, yaralıların da 561'e yükseldiğini açıklamıştı. Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. AA

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