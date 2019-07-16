Hafter güçleri şimdi de hastaneyi vurdu

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'taki bir sahra hastanesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonuna ait internet sitesinden yapılan açıklamada, Hafter güçlerine bağlı uçakların, Trablus'un güneyindeki Es-Sevani bölgesinde bulunan bir sahra hastanesini vurduğu belirtildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre sağlık personelinden 3 kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu aktarılan açıklamada, "Hafter güçlerinin, sağlık ekipleri ve hastaneleri hedef almaya devam ettiği" ifade edildi. Açıklamada, yaralıların sayısı ve sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi. Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti. Aradan geçen üç ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı. Bir süredir meşruiyet krizinin sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. *** Hafter güçleri tarafından Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde düzensiz göçmenlerin kaldığı bölgeye 2 Temmuz gecesi düzenlenen "ölümcül" iki hava saldırısında 53 kişi ölmüş, 130 kişi yaralanmıştı. AA

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