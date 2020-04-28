Hafter kendisini başkan ilân etti

Libya’nın doğusundaki gayrimeşrû silâhlı güçlerin lideri Halife Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan “Suheyrat Anlaşması’nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini” iddia etti.

Hafter, yayınladığı görüntülü mesajında, daha önce yaptığı çağrı üzerine kendi kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilen sokak gösterilerine işaret ederek, “Ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını” ileri sürdü. Hafter, liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu isimli silâhlı grubun “tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını” iddia etti. Fas’ın Suheyrat şehrinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği, Libya’da geçiş sürecini yönetmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti. Hafter ve siyasî müttefikleri, sahadaki girişimleriyle bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini engellemeye çalışmıştı. ABD’nin Trablus Büyükelçiliği, Hafter’in kendisini tek taraflı “devlet başkanı” ilân ettiği açıklamasından “üzüntü duyduğunu” bildirdi. AA

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