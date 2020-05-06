Hafter milisleri yine sivilleri hedef aldı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Tecura sahil yoluna düzenlediği saldırıda 3 sivil öldü, 3'ü çocuk 19 sivil yaralandı.

Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un doğusundaki Tecura sahil yoluna düzenlediği roketli saldırıda 3 sivilin öldüğünü, 3'ü çocuk 19 sivilin yaralandığını belirtti. Roketlerin Tecura'daki sahil yoluna düştüğünü kaydeden Haşimi, yaralı çocukların yakındaki bir sahra hastanesine kaldırıldığını aktardı. Hafter milislerinin dün gece saatlerinde Trablus'un güneyindeki Hadba Mahallesine düzenlediği saldırıda, roketlerin isabet ettiği evde bulunan bir çiftin öldüğü, oğullarının ise ağır yaralandığı bildirilmişti. AA

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