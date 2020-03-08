Hafter milislerinin saldırısında 2 sivil daha öldü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 2 sivilin öldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Emin el-Haşimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'un güneyine düzenlenen saldırıda biri kadın 2 sivil öldü. Suk el-Cuma bölgesine bir eve düşen roket 4 sivilin de yaralanmasına neden olurken bölgede ağır maddi hasar oluştu. UMH Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, Hafter milislerinin sivil yaşam alanlarına düzenlendiği saldırılar nedeniyle 41 günde 21 sivilin öldüğü, 31 sivilin yaralandığı duyurulmuştu. AA

Okunma Sayısı: 91

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.