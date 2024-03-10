Hahamdan katliam çağrısı

İsrail’de bir din okulunda görev yapan aşırı sağcı Haham Eliyahu Mali, askerlik yapan öğrencilerine Gazze Şeridi’nde “bugünün bebeklerinin yarının savaşçıları olduğunu” ifade ederek, herkesin öldürülmesi gerektiğini söyledi.

Yafa’da bir konferansta konuşan Haham Mali, İsrail ordusunda görev yapan cemaatine, “Gazze’de herkesi öldürün” çağrısı yaptı. Haham, bunun Yahudilik inancına uygun olduğunu savunarak, “Yasalara göre tek bir ruh bile yaşamamalı çünkü bu Mitzvah (İsrail’i düşmanlarından kurtarmak ve işgal topraklarına yerleşmek) savaşıdır. Siz onları öldürmezseniz, onlar sizi öldürecek.” dedi. Gazze Şeridi’ndeki bebeklerin sorulması üzerine Haham Mali, “Aynı şey, bugün bir bebek, yarın bir savaşçı. Bugünün teröristleri, daha önce yaşamalarına izin verdiğiniz çocuklardır. Teröristleri yaratanlar aslında kadınlardır.” diyerek, İsrail askerlerini Gazze’de çocuk ve kadınları öldürmeye teşvik etti. İsrail’de muhalefetteki İşçi Partisi lideri Merav Michaeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında katliam çağrısı yapan Haham’ın görevden alınması çağrısında bulundu. AA

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