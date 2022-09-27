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28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Haiti bir insanî facia yaşıyor

27 Eylül 2022, Salı 19:49
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Haiti Özel Temsilcisi Helen La lime, haftalar süren şiddet olayları ve gıda yardımı depolarına girişilen saldırıların Haiti’de gıda güvenliğine darbe vurduğunu belirtti.

BM Haiti Özel Temsilcisi, ülkedeki kronik çete, ekonomik siyasi krizlerin bir insani faciaya dönüştüğünü söyledi. BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Helen La lime, haftalar süren şiddet olayları ve gıda yardımı depolarına girişilen saldırıların ülkenin gıda güvenliğine darbe vurduğunu belirtti. Şartları protesto eden işletmeler kepenk kapatırken, ülkedeki taşıma hizmetleri de durdu. Binlerce kişi Başbakan Ariel Henry’nin istifası çağrısında bulunuyor. Henry’nin 11 Eylül’de yakıta devlet desteğini sona erdirmesiyle fiyatların fırlamasının ardından adadaki şiddet olayları yatışmıyor. O günden bu yana başta başkent Port-au-Prince olmak üzere şiddet ve yağma olayları yoğunlaştı.

2 bin tonluk gıda kaYboldu

BM Özel Temsilcisi La Lime, değeri 5 milyon dolara yakın 2 bin tonluk gıda yardımının BM Gıda Programı’nın depolarına yapılan saldırılar sonucu kaybolduğunu belirtti. La Lime “Bu miktardaki gıda, en büyük tehdit altındaki 200 bin Haitiliye gelecek ay boyunca verilebilirdi” dedi. Dünya gıda Progrnamı (WFP) Genel Direktörü Valerie Guarnieri de “Maalesef Haiti’deki durum yeni çaresizlik seviyelerine ulaştı” diye konuştu. Ülkede enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyelerine çıkarken, Guarnieri ülkenin yüzde 40’ının hayatta kalabilmek için gıda yardımlarına ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Guarnieri ayrıca, gıda güvenliğinin bu yıl kötüleşmeye devam etmesinin beklediğini ve 1,3 milyon kişinin durumunun acil olduğunu kaydetti. Haiti’de sorunların odağında çeteler yatıyor ve kronik çete şiddeti yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin de evlerine terk etmesine yol açtı.

Çete şiddeti arttı

Bir yıl önce Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin paralı askerlerce öldürülmesinden bu yana çete şiddeti arttı. Ancak 8 Temmuz’da G9 ve G-Pep olarak bilinen iki suç ittifakı arasındaki çatışma şiddet olaylarını şoke edici seviyelere çıkarttı. Ancak Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus, Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasında bazı “izole vakalar” dışında, ülkedeki şiddetin “genel anlamıyla kontrol altında” olduğunu ve ülkeye sukünetin geri döndüğünü belirtti. Geneus ayrıca toplantıda, uluslararası topluma polisin silahlı çetelerle mücadele edebilmesi için “güçlü bir destek” çağrısında bulundu.

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