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15 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Haiti'deki depremde 304 kişi öldü

15 Ağustos 2021, Pazar 15:39
Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 304'e yükseldi, yaralı sayısı ise 2 bini aştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.

USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırdı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığını bildirdi.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde ölenlerin sayısının 304'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bini geçtiğini belirtti.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında yıkıntıların arasından şimdiye kadar yüzlerce yaralı çıkartıldığını kayıp sayısının ise tam olarak bilinmediğini duyurdu.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke, uluslararası yardım çağrısında bulundu.

 5,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından 5,2 büyüklüğünde artçı sarsıntının yaşandığını ve ilerleyen günlerde daha fazla artçı beklendiğini bildirdi.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde ölenlerin sayısının 227’ye çıktığını belirtti.

Yetkililer, USGS'nin ana depremden bu yana toplam 9 artçı sarsıntı kaydettiğini aktardı.

Başbakan Ariel Henry Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesindeki depremin "dramatik" olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda yaşadığımız bu feci durumla mücadele etmek için tüm Haitililerin dayanışma ruhuna ve bağlılığına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Türkiye'den Haiti'deki deprem için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'nin güneybatısında 7,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiğinin ve çok sayıda kişinin öldüğünün derin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haiti'nin güneybatısında 7,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği ve çok sayıda kişinin öldüğünü derin üzüntüyle öğrenildiği ifade edilerek "Dost Haiti halkı ve Hükümeti ile depremde ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajına yer verildi.

ABD Başkanı Biden, Haiti'de meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayınladı

ABD Başkanı Joe Biden, Haiti'de yaşanan deprem felaketiyle ilgili taziye mesajı yayınlayarak yardım vaadinde bulundu.

Biden, Beyaz Saray'ın internet sayfasından yayınlanan yazılı mesajda, mevcut durumda birçok zorlukla mücadele eden Haiti'de meydana gelen "yıkıcı deprem" dolayısıyla bölge halkına taziyelerini sundu.

ABD Başkanı, Saint Luis du Sud bölgesinde meydana gelen depremle ilgili, "Sevdiklerini kaybeden, evlerini veya iş yerlerinin yıkılmasına şahit olan herkese en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. ABD'nin derhal yardım için harekete geçmesine onay verdim ve bu çabayı koordine edecek üst düzey yetkili olarak ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power'ı atadım." ifadelerine yer verdi.

Biden, yaralı kurtarma ve maddi hasar değerlendirmeleri için destek vereceklerini, ABD'nin Haiti halkının kalıcı bir dostu olmaya devam edeceğini kaydetti.

Haiti Depremi

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

AA

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