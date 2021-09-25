Haitili 260 kişi ABD’den sınırdışı edildi

Ülkelerindeki ekonomik kriz ve tabiî afetler sebebiyle ABD’ye göçmek zorunda kalan ve sonrasında sınır dışı edilen 260 Haitili ülkesine hüzünlü şekilde ulaştı.

Bölge basınında çıkan habere göre, haftalarca süren bir yolculuğun ardından bir şekilde Meksika sınırından ABD’ye kaçak yollarla geçen Haitililerden bir kısmı sınır dışı edildi. Yetkililer, Haiti’nin Toussaint Louverture Havalimanı’na inen uçakta 45’i çocuk, 45’i kadın olmak üzere 260 kişinin ABD’den geri gönderildiğini açıkladı. Böylece son iki günden bu yana ülkeye geri gönderilenlerin sayısının 560’a ulaştığı bildirildi. Sınır dışı edilen Haitililerin, ülkelerine vardıktan sonra büyük üzüntü ve gözyaşları içinde uçaktan indiği bilgisi paylaşıldı. AA

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