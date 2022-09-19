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19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Hâkim ve savcılardan gönüllü hapis

19 Eylül 2022, Pazartesi 17:17
Belçika’da 55 yargı mensubu, mahkum olarak yaşamanın nasıl bir his olduğunu anlamak için başkent Brüksel’e bağlı Haren semtinde yeni yapılan bir cezaevine gönüllü olarak girerek iki günlük hapis hayatı yaşadı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanlığı’nın inisiyatifiyle yürütülen bu prova niteliğindeki projeye aralarında ceza hakimleri, savcılar ve adliye stajyerleri katıldı.

euronews’in haberinde, yargı mensupları, cezaevi hayatını ve mahkumların koşullarını birebir görmek ve yaşamak için hükümlülere uygulanan kuralların aynısına tabi tutuldu. Hapis hayatının psikolojik etkilerini hissetmeleri için deneme süresi boyunca şartlar mümkün olduğunca gerçekçi kılındı. Mahkumların normal günlük programını takip eden hakim ve savcılar aynı yemekleri yedi, aynı zorunlu aktivitelere katıldı ve gardiyanların emirlerini yerine getirdi. İki gün boyunca telefon kullanmalarına izin verilmeyen yargı mensuplarının kimisi mutfak temizliği yaptı kimisi çamaşırhanede çalıştı. Haren semtinde yapılan ve 30 Eylül’de açılması beklenen yeni cezaevinin 1190 mahkum kapasiteli olacağı ve tutukluların yaş ve profillerine göre daha farklı imkânlara kavuşacağı belirtiliyor. Avrupa Konseyi’nin 2020 yılına ait cezaevi istatistiklerine göre Avrupa Birliği’nde her 100 bin kişiye düşen mahkum sayısı en fazla Letonya’da. Belçika’da her 100 bin kişiye 90 hükümlü düşerken, Türkiye 322 hükümlü ile Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler arasında cezaevleri en kalabalık ülke konumunda.

Haber Merkezi

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