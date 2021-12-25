Halka 1,5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Kanada yönetimi, 1977 yılından itibaren yerli halka içme suyu tedariki için gerekli alt yapıyı sağlayacağına dair söz vermesine ramen yerine getirmiyordu.

Federal Mahkeme tarafından alınan karar göre, hükümet temiz su tedariki için gerekli alt yapıyı en kısa zamanda sağlayacak ve bölgedeki su alt yapısının iyileştirmek için 9 yıl boyunca 6 milyar Kanada doları yatırım yapacak. Mahkeme aynı zamanda, Hükümetin yerel halka 1,5 milyar Kanada doları tutarında maddi tazminat ödemesi kararı aldı. Euronews’de yer alan habere göre; Hükümet tarafından yapılan açıklamayla, Yaklaşık 140 bin kişinin bu tazminattan yararlanması bekleniyor. Haber Merkezi

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