Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM’de , “Halkımıza olanlardan tüm dünya sorumlu” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda ilk kez hitap etti, “Halkımıza olanlardan tüm dünya sorumludur” dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, New York’ta düzenlenen 79’uncu Genel Kurulu toplantısında konuşmasına başladı. İlk kez Genel Kurul’da hitap eden ve konuşmasına “Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir” diyerek başlayan Abbas, “Filistin bizim vatanımızdır. Babalarımızın, dedelerimizin toprağıdır. Bizim olarak kalacaktır. Ayrılmayacağız. Ayrılmayacağız. Ayrılmayacağız” dedi. Abbas, “Bu çılgınlık devam edemez. Halkımıza olanlardan tüm dünya sorumludur. Gazze ve Batı Şeria’daki insanlarımızın başına gelenlerden tüm dünya sorumludur. Gazze’de artık elektrik yok, içilebilecek su yok, yaşam belirtisi yok. Gazze yıkıldı ve İsrail işlediği savaş suçlarının hesabını vermeyeceğini mi düşünmektedir. İsrail kurulduğu 1948’den beri bize soykırım uyguluyor. İsrail’i, dünya ikna edemedi ve sivilleri öldürmeye devam etti. İsrail’in Gazze’nin tek bir santimetresini almasına bile izin vermeyeceğiz” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya da tepki gösteren Abbas, “Allah adına soruyorum, o zaman 15 binden fazla çocuğu öldüren kim? Bu suçu durdurun. Hemen durdurun. Çocukları ve kadınları öldürmeyi durdurun. Soykırımı durdurun. İsrail’e silah göndermeyi durdurun” ifadelerini kullandı. Gazze için dünya genelinde düzenlenen eylemlere değinen Abbas, şunları söyledi: “Bu soykırıma karşı yapılan bütün eylemleri destekliyorum. Bütün dünyada Filistin halkına destek gösterileri yapıldı. Özellikle Amerikan halkı. Evet, Amerikan halkı mitingler düzenledi ve İsrail’e karşı çıktı. Avrupa devletlerine, Avrupa halklarına teşekkür ediyoruz. Filistin halkı sizin duruşunuzu unutmayacaktır ve hepinizi onurla anacağız. Halkımızın özgürlüğünü destekleyen herkese teşekkür ediyorum.” İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi’ye de değinerek, “Filistin halkı, İsrail işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Hanım’ın duruşunu unutmayacaktır” dedi.